Auf dem Vereinsgelände des Rudervereins „Wiking Spittal“ fand das traditionelle Anrudern in die neue Saison statt. Bei perfekten Bedingungen wurden dabei sowohl die Masters- als auch die mittlerweile wieder zahlreichen Nachwuchs-Ruderer aufs Wasser geschickt. Unter Anwesenheit von Seebodens Bürgermeister Thomas Schäfauer und Gemeindevorstand Horst Zwischenberger konnte dabei auch die Bootstaufe des neuen Renn-Doppelzweiers „Olympic Dream“ zelebriert werden. Als Taufpaten fungierten Sissi Brunner-Schützelhofer und Markus Schützelhofer.



Auf dem Vereinsgelände findet am 20. Mai um 16 Uhr ein Schnuppertraining für Jugendliche statt © KK/WIKING SPITTAL



Zum ersten Mal in der 113-jährigen Geschichte des Rudervereins verfügen die „Wikinger“ seit heuer auch über ein motorisiertes Begleit- und Rettungsboot, das eine noch bessere Betreuung der Jugendlichen am Wasser ermöglicht und zugleich auch deren Sicherheit erhöht. Auch heuer werden wieder zahlreiche Regatten mit Jugendlichen beschickt und so konnten Eva Moser und Susanna Steinacher bereits bei der Internationalen Ruderregatta in Klagenfurt mit dem Sieg im „Kleinen Finale“ des Schülerinnen-Doppelzweiers einen ersten Erfolg verbuchen.

Am Rudersport interessierte Kinder (Jahrgänge 2009 bis 2011) können sich unter der Telefonnummer 0650-570 94 02 bei Martin Moser melden. Ein Schnuppertraining findet für Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren am 20. Mai um 16 Uhr statt.