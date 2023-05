Eines haben die Städte Lienz und Spittal gemeinsam: In den vergangenen Wochen und Monaten haben mehrere Läden in der Innenstadt zugesperrt. Was die Osttiroler und Oberkärntner Städte aber unterscheidet: In Lienz konnten für die meisten Leerstände wieder neue Pächter gefunden werden. Auf den Modeshop "Take five" folgte etwa das Reformhaus Martin, im ehemaligen Orsay-Geschäft sperrt in Kürze die Brillenkette Fielmann auf. Bummelt man hingegen in Spittal die Tiroler Straße und den Hauptplatz entlang, werden die Lücken immer größer. Das einst rege Spittaler Geschäftsleben kämpft mit dem offensichtlichen Tod.