Sein ehrenamtliches Engagement bei der Trachtenkapelle Rangersdorf, beim Kameradschaftsbund und bei der Gebirgsschützenkapelle wurden von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und dessen Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) mit dem "Kärntner Lorbeer in Gold" ausgezeichnet. Seit 23 Jahren ist Dietmar Thaler Kapellmeister der Trachtenkapelle. Sein Bestreben war stets, junge Musikantinnen und Musikanten zu fördern. Viele davon erspielten sich bei Prima la musica Stockerlplätze. Thaler, der Geschäftsführer von EMT-Elektromaschinen in Lamnitz ist, war auch sieben Jahre Mitglieder der Militärmusik Kärnten. Er gilt in seiner Heimatgemeinde als überaus kooperative Persönlichkeit, die über Vereinsgrenzen hinaus kameradschaftliche Kontakte pflegt.