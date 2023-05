Vier Frauen und drei Männer haben den Anfängerkurs für Stabführer unter er Leitung von Manfred Filzmaier erfolgreich abgeschlossen. An drei Samstagen wurden die Inhalte im Bereich Musik in Bewegung mit den Teilnehmern abgearbeitet und das „Handwerk“ des Stabführers erlernt. Am letzten Kurstag stand noch eine Wiederholung auf dem Programm, sowie die Grundlagen des Dirigierens, die von Bezirkskapellmeister Christian Kramser vermittelt wurden. Zum Abschluss konnte jeder noch einmal vor einer Übungskapelle, bestehend aus Musikanten der Dorfmusik Mühldorf und der Trachtenkapelle Kolbnitz ihr erlerntes in der Praxis anwenden.

Dabei waren Killian und Lukas Sepperer von der Trachtenkapelle (TK) Rangersdorf, Tobias Oberdorfer von der TK Stall, Miriam Ramsbacher von der Katschtaler Trachtenkapelle Rennweg, Valentina Russegger und Anna-Lena Tengg von der Dorfmusik Mühldorf und Hanna Unterrainer von der TK Kolbnitz. Bezirkskapellmeister Christian Kramser.