Es sollen die größten Weltspiele in der Geschichte der Special Olympics werden: Rund 7000 Athletinnen und Athleten aus 190 Nationen sind bei diesem gigantischen Sportfest, das von 17. bis 25. Juni in Berlin stattfindet, mit dabei und gehen in 26 Sportarten auf Medaillenjagd. Mittendrin sind mit Stefan Strauß und Martin Loipold auch zwei Oberkärntner mit ihrer Trainerin Lorraine Angerer.