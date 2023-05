Was kann ich in Spittal unternehmen? Welche Restaurants oder Sehenswürdigkeiten haben offen? Welche Radwege, Wanderrouten oder Veranstaltungen gibt es aktuell? Die Handy-App "Spittal erleben", die in den kommenden Wochen live geht, soll solche Fragen in Deutsch, Englisch und Italienisch aus einer Hand beantworten, ohne dass man sich alles über mehrere Internetseiten zusammensuchen muss.