Am frühen Mittwochmorgen war ein 16-Jähriger mit seinem Moped auf der Millstätter Straße von Radenthein in Richtung Spittal unterwegs. In Döbriach wollte er links abbiegen und betätigte dazu auch den Blinker. Gleichzeitig setzte allerdings der Lenker des nachkommenden Pkw, ein 27-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal, zum Überholen an.

Dabei kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Mopedlenker stürzte und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus Spittal eingeliefert.