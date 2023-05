Am Pfingstmontag, den 29. Mai 2023, ist es wieder soweit: An die 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer - vergangenes Jahr waren rund 90 mit dabei - starten um 10 Uhr im Ortszentrum von Berg im Drautal, um einen der härtesten Bewerbe im Österreichischen Berglaufcup in Angriff zu nehmen. Der Emberger Alm Berglauf führt nämlich in "nur" 6,1 Kilometer über 1050 Höhenmeter auf die Emberger Alm. Die Schnellsten sind bereits 45 Minuten später im Ziel.

Und für alle, die da noch nicht genug haben, geht's weiter auf den Naßfeldriegel. Dort haben die Sportler und Sportlerinnen dann insgesamt sogar mehr als 1500 Höhenmeter hinter sich, 200 Meter mehr als beim bekannten Großglockner Berglauf.

Zieleinlauf am Naßfeldriegel © KK/Veranstalter

Am Emberger Alm Berglauf teilnehmen können nicht nur Bergläufer, sondern auch Nordic Walker und für Teilnehmer ab 75 Jahren gibt's einen "Frühstart" um 9.30 Uhr. Jugendliche U 16 und U18 starten in Birkrasten um 10.30 Uhr. Hier geht es noch über 2,7 Kilometer und 430 Höhenmeter. Anmelden kann man sich online unter: www.bergimdrautal.at/site/berglauf