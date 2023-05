Als der Kärntner Fußballverband im Herbst 2019 die Verschlankung seiner Leistungsausbildungszentren (LAZ) angekündigt hat, ging es vor allem in Spittal rund. Der Standort wackelte - und fiel schließlich. Geendet ist die Debatte in politischen Schuldzuweisungen und in lautem Protest. Gebracht hat dieser wenig, der LAZ-Standort in Spittal war Geschichte. Mittlerweile trainieren Oberkärntens Fußballtalente in Paternion.