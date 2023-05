Auch 2023 findet wieder der Peter-Bruckner Wettbewerb unter dem Motto: „Design trifft Handwerk“ in Lienz statt. Heuer dreht sich alles um den 3-D-Metalldruck. Schüler, Handwerker, Studierende oder Techniker können innovative Ideen zu Produkten und Bauteilen einreichen, welche mittels §-d-MetallDRUCK gefertigt oder teilgefertigt werden können. Die Idee soll Impulse für den Einsatz von digitalen Produktionswerkzeugen in Handwerk, Design und Industrie 4.0 geben.





Am 14. Juli werden die Gewinnerprojekte von einer Fachjury gekürt und im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung wird der Peter Bruckner Preis verliehen. Für die ersten drei Preisträger werden Preisgelder von 500 bis 1500 Euro vergeben. Die Siegerprojekte werden zudem vom Team der PHTL-Lienz als Prototypen mit dem 3-D-Metalldrucker gedruckt. Weiters gibt es fünf Anerkennungspreise und die interessantesten Einreichungen werden im Katalog zum Wettbewerb veröffentlicht.

Welches Potenzial haben 3-D-Metalldrucker?

Am 14. Juli findet ab 14 Uhr eine öffentliche Fachtagung in der Wirtschaftskammer Lienz zum Thema „Design – Handwerk – digitale Produktion“ mit vier Fachvorträgen und anschließender Diskussion statt.

Mit Fachleuten, Designern und Handwerkern aus der Region wird diskutiert, welches Innovationspotenzial digitale Produktionswerkzeuge wie zum Beispiel 3-D-Metalldrucker in Zukunft für Gestaltung und Produktion haben. Der Wettbewerb und die Veranstaltung werden von der INNOS GmbH in Kooperation mit dem Institute for Design Education Austria in Wien und der Wirtschaftskammer Tirol organisiert. Vom Land Tirol, dem Land Kärnten, dem Verein „Industrie 4.0 Osttirol“ und den Firmen HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH sowie

Felbertauernstraße AG wird die Initiative maßgeblich gefördert.