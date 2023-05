Die Coronazeit hat nicht nur negative Begleiterscheinungen in den Köpfen der Bevölkerung hinterlassen. In Spittal entstand in dieser schwierigen gesellschaftlichen Zeit eine Lebensmittelkooperative, die sich FoodCoop nennt. „Durch einen Vortrag in Unterkärnten bin ich auf diese Idee gestoßen. Nachdem ich mich schon seit vielen Jahren mit gesunder Ernährung und dem Mehrwert von Lebensmitteln beschäftige, habe ich diese Initiative in Spittal angeregt“, schildert Markus Unterguggenberger.