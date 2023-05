Mit einem gemeinsamen Blick in die Zukunft haben sich die Gemeinden Radenthein, Bad Kleinkirchheim, Millstatt und Seeboden am Millstätter See zum "Schutzwasserverband Millstätter See“ zusammengeschlossen. Das vermehrte Unwetteraufkommen traf die Region Millstätter See im Sommer 2022 mehrfach heftig. Die damit verbundenen, unvorhergesehenen Aufräum- und Reparaturarbeiten gestalteten sich auf Gemeindeebene mitunter auch finanziell als sehr schwierig und herausfordernd.

Es besteht Handlungsbedarf in allen vier Gemeinden, um in Zukunft auch die Bevölkerung präventiv vor Naturgefahren oder Wassermassen schützen zu können. In Anbetracht dessen haben sich die Vertreter der Mitgliedsgemeinden bereits im November 2022 zu einer Gründerversammlung zusammengefunden, um den Schutzwasserverband Millstätter See zu gründen. Im Februar wurden in der konstituierenden Mitgliederversammlung aus den Reihen der Gemeindevertreter die Organe des Verbandes gewählt und somit, nach Erteilung des Anerkennungsbescheides durch den Landeshauptmann, der Schutzwasserverband Millstätter See unter Obmann Matthias Krenn gegründet.



Die Bürgermeister des "Schutzwasserverbands Millstätter See": Alexander Thoma (Millstatt), Matthias Krenn (Bad Kleinkirchheim), Thomas Schäfauer (Seeboden) und Michael Maier (Radenthein) © KK/PRIVAT

"Die interkommunale Zusammenarbeit ermöglicht eine schnellere und effizientere Planung sowie Umsetzung von Verbauungsprojekten durch die Wildbach- und Lawinenverbauung", sagt Krenn. Als erster Schritt wurde die Ausarbeitung eines mittelfristigen Maßnahmenprogramms für die beantragten Schutzprojekte der Mitgliedsgemeinden bei der Wildbach- und Lawinenverbauung beantragt. Der Schutzwasserverband bringt weiters eine finanzielle Entlastung für alle beteiligten Gemeinden, da Förderungen von Bund und Land leichter beantragt und ausgeschüttet werden können sowie durch die Verbandszugehörigkeit den Gemeinden eine höhere Förderquote gewährt wird.