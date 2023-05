Eine Geografiegruppe des BORG Hermagor stellten eine Funkverbindung in die Antarktis her. Dies gelang dank der technischen Unterstützung der heimischen Amateurfunker Christopher Kommetter, zugleich Lehrer an dieser Schule, und seinem Funkkollegen Stefan Statz. Sie nutzten anlässlich des 24. Europatages der Schulstationen die damit verbundene, international genehmigte (Funk-)Sprechfreiheit für Kinder und Jugendliche. Die Amateurfunker bauten in der von lauschenden Kindern und Pädagogen vollbesetzten Aula eine gut funktionierende Kurzwelle-Liveschaltung zwischen Hermagor und der knapp 14.000 Kilometer entfernten deutschen Neumayer III-Forschungsstation in der Antarktis auf.