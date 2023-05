Zum fünften Mal fand die „Tischler Trophy“ in Tirol statt. 15 Schulen waren dabei, der Bezirk Lienz wurde von der Nationalparkmittelschule Defereggental (Schulcluster Defereggental) mit der Werkgruppe der 3a vertreten. Schon seit Herbst 2022 arbeitete die Werkgruppe der Schulklasse mit ihrem Patronanztischler Walter Blassnig aus Hopfgarten im Defereggental und dem dazugehörigen Fachlehrer Peter Kofler zusammen, um gemeinsam aus dem Werkstoff Holz vom Entwurf bis zur fertigen Herstellung eines „Eyecatchers“ zu arbeiten.

Die fertigen „Eyecatcher“ waren im Einkaufszentrum „DEZ“ in Innsbruck ausgestellt, wo die Besucher die Stücke bewundern und in der Publikumswertung voten konnten. In vier Kategorien wurden die Werkstücke der Tiroler Schulen bewertet. Das Publikum im Innsbrucker Einkaufszentrum zeigte sich mit 144.280 Stimmen sehr interessiert und mit sensationellen 56.705 Stimmen hatte die Nationalparkmittelschule Defereggental mit ihrem Werkstück dem „Clustervogel“ die Nase klar voran. In der Kategorie „Design“ holten die Osttiroler den dritten Platz. Zur Siegerehrung im „DEZ“ kam auch Landesrätin Cornelia Hagele.



Die Schüler bei der Preisverleihung in Innsbruck © KK/SCHULCLUSTER

Belohnt wurden die Klassen mit Gutscheinen und Geldpreisen. Jetzt bekam der „Clustervogel“ seinen Ehrenplatz im Schulhaus. Gemeinsam mit Walter Blassnig, Fachlehrer Peter Kofler und den Schülerinnen und Schülern, sowie dem versierten Kletterduo Iris-Anabell und Günther Troger wurde der Vogel mit einer Spannweite von über zwei Metern im Stiegenaufgang des Schulzentrums montiert.