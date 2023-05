Das frisch fertiggestellte Drauforum in Oberdrauburg war am vergangenen Samstag das, was es künftig ganz oft sein sollte - ein Treffpunkt für die Bürger. Der neue Veranstaltungssaal wurde feierlich eröffnet - und von Dechant Josef Allmaier gesegnet. Bürgermeister Stefan Brandstätter (ÖVP) zeigte sich mit dem Bauwerk beim Tag der offenen Tür zufrieden: "Die Bevölkerung ist begeistert. Der Bau ist für unser Zusammenleben ganz wichtig." Das Endergebnis präsentierten er und Architektin Eva Rubin auch den beiden Landesräten Sebastian Schuschnig (ÖVP) und Daniel Fellner (SPÖ). Gesanglich umrahmt wurde den Festakt vom Männergesangsverein und den Gesangstalenten der Volksschule Oberdrauburg.