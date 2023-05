Nik P. ist es ebenso passiert wie der Kärntner Schlagersängerin Meli Stein, Melissa Naschenweng sowieso und jetzt auch Huby Mayer: Der Pionier der volkstümlichen Musik ("Die fidelen Mölltaler"), Komponist und Musiker wurde auf Facebook von Betrügern "geklont". Unbekannte legten auf der Social-Media-Plattform ein neues Profil unter seinem Namen an.

Aufmerksame Fans machten den Kärntner darauf aufmerksam, der nun auf seinem echten Facebookprofil vor dem falschen Huby Mayer warnt:

Auf Freundschaftsanfragen von vermeintlich Prominenten, die man nicht persönlich kennt, sollte man auf keinen Fall reagieren. Den Betrügern geht es in den meisten Fällen um eine Kontaktaufnahme, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Am Ende stehen dann Bitten um Geld oder der Versuch sich in den Rechner des Opfern "einzuschleichen", um Schadsoftware zu verbreiten. Die Kontaktaufnahme erfolgt meistens, nachdem man auf der Facebookseite eines echten Stars etwas geliked oder kommentiert hat.

2022 brachten Betrüger, die sich als Melissa Naschenweng ausgaben, einen Niederösterreicher um 98.000 Euro. Der damals 36-Jährige stand über Monate mit dem Profil der Betrüger in Kontakt, bis "Naschenweng" ihn um finanzielle Hilfe bat. Sie hätte kein Geld mehr, zudem sei ihr Konto gesperrt. Der Trick funktionierte. In acht Teilbeträgen überwies der Mann auf ein französisches Konto insgesamt 98.000 Euro.