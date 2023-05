Mit ihrem emotionalen Beitrag über die „Liebe“ überzeugte die HLW-Schülern Sophie Bugelnig (15) aus Weißbriach in der „klassischen Rede“ beim Landesfinale des 70. Landes-Jugendredewettbewerbs Jury wie Publikum. Als Landessiegerin wird sie Kärnten beim Bundes-Jugendredewettbewerb von 4. bis 7. Juni 2023 in Innsbruck vertreten. „Natürlich war ich aufgeregt und ein wenig unsicher“, erzählt sie. "Für mich war wesentlich, dass meine Botschaft auch gehört wird. Damit Menschen in sich gehen und denken, das Mädchen hat doch recht."