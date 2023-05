Fotos vom alten Rathausplatz erinnern an desolaten Asphalt, an den abbruchreifen, grellgelben Rathausmarkt, an eine Hundewiese und viele Parkplätze. 2019 wurde im Zuge der Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses durch Immobilienentwickler Hermann Regger der 6000 Quadratmeter große, neu gestaltete Rathausplatz offiziell eröffnet. 1,6 Millionen Euro nahm die Stadtgemeinde Spittal dafür in die Hand. Umgesetzt wurde das Siegerprojekt eines Architekturwettbewerbs in der Ära von Bürgermeister Gerhard Pirih (SPÖ). „Als 2021 Gerhard Köfer das Amt übernommen hatte, bezeichnete er den Platz als schiach und löste den Gestaltungsbeirat auf“, sagte Hermann Bärntatz, ehemaliger Neos-Gemeinderat.