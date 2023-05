Er war einer der auserwählten Jugendlichen Österreichs, die 1953 nach London fahren durften, um an der Krönung von Queen Elizabeth II teilzunehmen. Heinz Jungmeier (86), später Montaningenieur und 20 Jahre lang Landesvorsitzender des Österreichischen Alpenvereins in Kärnten, war zu jener Zeit ein 16-jähriger HTL-Schüler in Linz, einer zwischen der US-amerikanischen und der russischen Besatzungszone geteilten Stadt.