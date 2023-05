Strahlende Kinderaugen gab es bei der Maifeier im Lesachtaler Kindergarten. Gemeinsam mit den 45 Kindern wurde im Garten ein kleiner aber feiner Maibaum, der von Heinz Seiwald gesponsert wurde, aufgestellt. Auch Maipfeiferln, die Sigi Kerschbaumer für die Kinder geschnitzt hat, wurden verteilt. Mit lauten Pfiffen wurde der Frühling ordentlich begrüßt und rund um den Maibaum getanzt. Sogar eingezäunt wurde der Baum und mit einem Schild "Bitte nicht stehlen" versehen.

Traurige Gesichter

Am Donnerstag folgte dann der große Schreck. "Als ich in der Früh in den Kindergarten kam, sah ich gleich, dass jemand unsere Baumkrone gekappt hat", sagt Kindergartenleiterin Eva Moser. Die Kinder waren freilich nicht erfreut und es waren viele traurige Gesichter zu sehen. "Wer tut denn sowas und warum", fragen sich die Kinder. "Jetzt können wir drei Jahre lang keinen Baum mehr aufstellen", zeigen sich die Kinder traurig.

Die Maibaumfeier im Kindergarten © KK/Privat

Für die Kinder war gleich klar, dass sie dem auf die Spur gehen müssen. Gemeinsam mit den Elementarpädagoginnen wurde ein Brief verfasst und an die NMS Lesachtal geliefert. "Wir haben nämlich den Verdacht, dass es ein Schüler war", sagt Moser.