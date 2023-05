Neben dem Rettungsdienst ist das Rote Kreuz im Bezirk Hermagor auch in vielen anderen Bereichen aktiv. Dazu gehören der Besuchsdienst, die Kriseninterventionen, der Blutspendedienst, die First Responder, der Essenszustelldienst, die Rufhilfe, die Tafel Österreich, die Hospizbegleitung, die Großunfall- und Katastropheneinheit oder die Ausbildung von Mitarbeitern und der Bevölkerung. In all diesen Bereichen wurde trotz stetig steigender Herausforderungen beeindruckende Arbeit geleistet.