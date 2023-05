Die Mitglieder und Funktionäre der Freien Liste Reißeck (FLR) kürten Mittwochabend Stefan Schupfer einstimmig zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 2. Juli in Reißeck. Aufgrund des überraschenden Ablebens von Bürgermeister Kurt Felicetti Anfang April steht eine Nachwahl an. "Stefan Schupfer genießt als Bürgermeisterkandidat den vollen Rückhalt der FLR-[1]Familie", betont FLR-Sprecher und Vizebürgermeister Hans-Paul Unterweger. Er freut sich, eine erfahrene und hoch motivierte Persönlichkeit als Bürgermeisterkandidat gewonnen zu haben.

Als Bürgermeister, sagt Schupfer, wolle er seine Erfahrung aus zwölf Jahren Gemeinderatsarbeit und den verschiedensten beruflichen und ehrenamtlichen Funktionen nutzen, um gemeinsam mit allen Fraktionen die Zukunftsarbeit für Reißeck wieder in den Mittelpunkt zu stellen. "Als einziger Kandidat bringe ich den notwendigen Abstand und den Blick von außen mit, damit unsere Gemeinde aus den aktuell stürmischen Zeiten wieder in ruhige Gewässer geführt wird", verspricht Schupfer, der im Bereich Quellenbau für Trinkwasser tätig ist.

Zwei weitere Kandidaten sind fix

Der 39-Jährige ist in Kolbnitz aufgewachsen und wohnt in Penk. Privat gehört seine Leidenschaft der Jagd und der Feuerwehr. Als Hegeringleiter, aktiver Feuerwehrmann und Obmann der Aktivgruppe Penk sind ihm die Gemeinschaft und das ehrenamtliche Engagement besonders wichtig. Seitens der SPÖ geht Vizebürgermeister Andreas Kleinfercher als Spitzenkandidat ins Rennen. Die Liste MIR (Miteinander in Reißeck) nominierte Alexandra Königsreiner. Die FPÖ will diese Woche ihren Kandidaten oder Kandidatin bekannt geben.