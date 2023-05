Wir stellten uns die Frage, wie traditionelle und soziale Medien, vor allem von Jugendlichen genutzt werden. Um dem nachzugehen, erstellten wir eine Umfrage, die an alle Schülerinnen und Schüler der HLW und HAK Spittal ging. Doch wie sehen die Ergebnisse der Umfrage aus?

Heutzutage nutzt fast jeder der Jugendlichen Social Media und das meist täglich. Rund die Hälfte der Befragten informieren sich über Social Media über das aktuelle Weltgeschehen, nur wenige lesen wirklich noch die Zeitung im Printformat. Anhand der fast 200 Antworten konnten wir klare Ergebnisse feststellen. Aus der Umfrage geht hervor, dass nur ein Zehntel Print liest, immerhin werden Online-Zeitungen noch von 19 Prozent der Jugendlichen in Anspruch genommen. Informationen aus dem TV werden von knapp einem Viertel der Schülerinnen und Schülern noch aufgefasst. Doch man kann eindeutig sagen, dass sich die Jugend überwiegend nur noch auf den sozialen Medien um "News" umschaut.

Meist mehrere Stunden täglich

Die Einstiegsfrage ergab, dass lediglich 6 Prozent der Schüler die sozialen Medien nur eine halbe Stunde oder weniger nutzen. Gut ein Drittel der Befragten verwenden Social Media mehr als zwei Stunden täglich, 36 Prozent der Jugendlichen nutzen sie circa vier Stunden und 23 Prozent halten sich sogar länger als vier Stunden dort auf.

Instagram, Snapchat, WhatsApp und allen voran TikTok werden von fast allen täglich genutzt. Auf dieser App, die großteils aus Musikvideos und Videoclips besteht, kann man Videos von sich hochladen, aber sich auch über das Weltgeschehen und noch vieles mehr informieren. Dass TikTok der Favorit unter den Plattformen ist, wird auch von Statistiken mehrfach belegt.

Trotzdem behaupten 137 der Befragten (72 Prozent), dass sie für längere Zeit darauf verzichten könnten – wobei nur 24 Prozent angaben, dass sie eine Woche lang "durchhalten" könnten. Einen längeren Verzicht können sich 23 Prozent vorstellen, für zwei Drittel wäre ein Tag denkbar. Ebenso zu erwähnen sind aber auch jene 28 Prozent der Jugendlichen, die zugeben, dass sie gar nicht auf soziale Medien verzichten können oder wollen.

Beeinflussende Wirkung bewusst

Dass Social Media sehr beeinflussend wirkt, denken sich 150 Schülerinnen und Schüler der HLW und HAK Spittal. Bei der Umfrage hatten sie die Möglichkeit, Arten von Beeinflussungen anzugeben. Beispiele dafür sind die Suchtgefahr, die entsteht, wenn man zu viel Zeit im Internet verbringt, aber auch die Beeinflussung durch Werbung. Eine weitere Frage beschäftigte sich mit der Interaktion. Fast keiner schreibt einen Kommentar und wenn, dann nur bei den engsten Freunden.

Die Umfrage zeigt, dass einige soziale Medien im Alltag ihrer jungen Zielgruppe nicht mehr wegzudenken sind. Social Media bietet facettenreiche Angebote, egal ob Unterhaltung, Wissensweitergabe oder Einblicke in das Leben von Influencern. All diese Dinge lieben junge Menschen an "ihren" Plattformen.