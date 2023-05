Glocknerwetter ist, wenn der Himmel tiefblau ist und die Sonne glüht. Glocknerwetter war heuer nicht ganz so oft. Stattdessen fiel in den vergangenen Wochen viel Schnee im Nationalpark Hohe Tauern, Aprilwetter eben. Aber an den wenigen Tagen, an denen lupenreines Glocknerwetter war, herrschte Hochbetrieb am höchsten Berg Österreichs.