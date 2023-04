"Wir wollen in Spittal wieder sichtbarer werden", sagt Dylan Morley, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Spittal. Gemeinsam mit seinen Stellvertretern Stephanie Angerer und Martin Klar entstand die Idee, den einstigen "Help Ball" wieder auferstehen zu lassen. Schließlich fanden sich 40 freiwillige Helfer, die den Ball, der am 13. Mai im Schloss Porcia über die Bühne gehen wird, ausrichten werden.



Ballorganisator Dylan Morley © KK/PRIVAT

"Eröffnen wird den Ball eine Showtanz-Gruppe und das Blechensemble Blech Gröstl aus Ferndorf", sagt Morley, der das Ballkomitee anführt. Für Unterhaltung sorgen die Partyband Showdown sowie BeatArts in der Disko im Ortenburger Keller. Prosecco-Theke, Cocktailbar, Kulinarik und eine Fotobox runden die Ballnacht ab. "Wir rechnen mit rund 600 Besuchern, der Reinerlös kommt dem Roten Kreuz zugute", schickt Morley vorweg.