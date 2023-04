Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) rechnet mit steigenden Einnahmen aus Kommunalsteuern. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates am 26. April hat er erklärt, warum. Zum einen fährt der Osttiroler Wärmepumpenhersteller iDM seine Produktionsstätte in Spittal hoch. "Wir haben aber auch das Glück, dass wir in den nächsten Tagen einen weiteren sehr großen Betrieb in Spittal begrüßen dürfen", so Köfer. Details nannte der Bürgermeister in seiner kryptischen Information nicht. Allerdings soll es ein internationales Unternehmen sein, das vor allem für junge Menschen spannend sein sollte. "Es kommen gut ausgebildete Leute von der ganzen Welt nach Spittal – aus Brasilien, Kroatien, Island, Irland oder Spanien", so Köfer weiter. 200 Mitarbeiter sollen es in Summe sein.