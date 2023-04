Ein alkoholisierter 29-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Spittal randalierte laut Auskunft der Polizei am Donnerstag gegen 3 Uhr in einem Lokal in Spittal und beschädigte dabei diverse Gegenstände. Der Tatverdächtige wurde nach der Anzeigenerstattung von den Beamten in der Nähe des Lokales angetroffen.

Er versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung angehalten werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Im Zuge der Festnahme erlitten der Tatverdächtige und ein einschreitender Polizist leichte Verletzungen. Diese versorgte der Rettungsdienst an Ort und Stelle.

Der Mann wird nach Abschluss der Erhebungen bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.