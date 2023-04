Sina Müller hat sich beim Red Bull BC One Cypher in Wien qualifiziert und wird Österreich im Oktober bei den World Finals vertreten. Die 34-Jährige überzeugte die international besetzte Jury mit ihren Moves, ihrer Atitude und Musikalität und tanzte sich durch alle Battles bis an die Spitze.

Die aus Weißensee stammende Sina Müller hat ihre Breaking Karriere verhältnismäßig spät, mit 23 Jahren, begonnen, mittlerweile ist das Tanzen ihr Lebensstil geworden und wird nicht nur als Hobby praktiziert.

Als Mitglied im National Breaking Kader stellt sie ihr Können weltweit bei diversen Raking Events, Battles und Wettbewerben unter Beweis.

Wenn die Oberkärntnerin nicht um die Welt jettet, geht sie einem Vollzeitjob nach. Gemeinsam mit ihrer Crew „Funky Monkez“ trainiert sie mindestens viermal pro Woche und gibt ihr Wissen auch an Kärntner Nachwuchstänzerinnen und -tänzer weiter. Als erfahrene „Dancing Mum“ unterstützt sie jüngere Generation nicht nur tänzerisch, sondern ist auch mental eine große Unterstützung für jeden einzelnen „Monkey“, wie sich die Mitglieder der Crew selbst nennen.

„Mit diesem Sieg ist ein großer Wunsch für mich in Erfüllung gegangen. Österreich bei der WM in Paris vertreten zu können, ist eine große Ehre“, sagt Müller. Ihr nächstes Ziel ist die Qualifikation und Teilnahme an den olympischen Spielen 2024.