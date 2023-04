Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) haben in Kärnten erstmals Drohnen zum Transport von Jungbäumen eingesetzt, um die Wiederaufforstungsarbeiten zu unterstützen. Insgesamt rund 2500 Lärchen, Zirben und Fichten wurden so im Bereich Mallnitz in den vergangenen Tagen in besonders steile und entlegene Schutzwaldgebiete geflogen. "Der innovative Drohneneinsatz eröffnet völlig neue Perspektiven in der Forstwirtschaft. Dadurch können die herausfordernden Wiederaufforstungsarbeiten in schwer zugänglichen Gebieten nicht nur deutlich erleichtert, sondern auch das potenzielle Unfallrisiko bei Waldarbeiten kann weiter reduziert werden", zeigt sich Bernhard Pfandl-Albel, Betriebsleiter-Stellvertreter im ÖBf-Forstbetrieb Kärnten-Lungau, über den gelungenen Einsatz erfreut.



© (c) Gert Perauer

Üblicherweise tragen Forstfacharbeiter die Jungpflanzen auf dem Rücken durch unwegsames Gelände zum Pflanzort oder Transporthubschrauber müssen je nach Bedarf angefordert werden. Der Einsatz von Drohnen ist somit eine zukunftsweisende Alternative, welche nicht nur zur Effizienzsteigerung bei forstlichen Arbeiten beiträgt, sondern dem Forstfacharbeiter viel Last von den Schultern nimmt.



In besonders steile und entlegene Schutzwaldgebiete in Mallnitz wurden die Pflanzen geflogen © (c) Gert Perauer



Umgesetzt wurden die Drohnenflüge in Zusammenarbeit mit dem Forstpflanzen-Unternehmen LIECO. "Wir freuen uns, verlässliche Partner wie die Österreichischen Bundesforste zu haben, um Innovationen gemeinsam voranzutreiben", ergänzt LIECO-Geschäftsführer Christoph Hartleitner.

Schwerlastdrohne mit wertvoller Fracht

Beladen mit jeweils rund 30 Jungpflanzen bewältigte die etwa ein mal ein Meter große Lastendrohne innerhalb weniger Minuten problemlos rund 300 Höhenmeter über steilstes Gelände und setzte die Baumsetzlinge punktgenau am vorgesehenen Bestimmungsort in 1500 Meter Seehöhe ab. Die Flugroute wurde dabei mittels exakter GPS-Daten festgelegt. Das Saatgut, aus dem die "eingeflogenen" Jungbäume herangewachsen sind, stammt aus der Region Mölltal und wurde in der eigenen Samenbank der ÖBf, der sogenannten "Klenge", aufbereitet. Rund drei bis vier Jahre dauert es, bis die Samen in den Pflanzgärten zu Jungbäumen heranwachsen und im Wald gesetzt werden können.

Bunter Wiederbewaldungsreigen

In Kärnten sind vor allem die Waldflächen in Oberkärnten in den letzten Jahren durch Stürme und Schneebruch, aber auch durch Borkenkäferbefall stark in Mitleidenschaft gezogen worden. "Eine rasche und intensive Aufarbeitung der Schadereignisse in diesen Gebieten ist daher das Gebot der Stunde, damit sich die kahlen Flächen schließen und die natürliche Schutzfunktion des Waldes wiederhergestellt werden kann", so Pfandl-Albel. Allein heuer werden die Bundesforste die Wälder im ÖBf-Forstrevier Obervellach mit insgesamt rund 20.000 Pflanzen verstärken.

Für die in Kärnten durch Schadereignisse der letzten Jahre betroffenen Waldflächen erstellen die Bundesforste ein Wiederbewaldungskonzept, bei dem natürlichem Baumnachwuchs unter Beimischung alternativer Baumarten der Vorrang eingeräumt wird. Gleichzeitig wird der Waldumbau hin zu klimafitten Wäldern weiter vorangetrieben. Gepflanzt werden vor allem jene Baumarten, die mit den zukünftigen Klimabedingungen besser zurechtkommen – wie die Lärche, die durch ihre tief verankerten Wurzeln Stürmen besonders gut standhalten kann. Aber auch Zirben, Fichten, Tannen, Bergahorn oder Vogelbeeren sind Teil des bunten Wiederaufforstungsreigens im Mölltal.