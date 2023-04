Jene 555 Wintersportler, die am vergangenen Samstag um kurz vor 17 Uhr am Vallugagrad in St. Anton am Arlberg gestanden sind, haben eines gemeinsam: Sie kennen keine Furcht. Sie standen am Start des Kultskirennens „Weißer Rausch“. Neun Kilometer unpräparierte Piste wartete auf die Sportler, im Klartext: Sulz, Matsch und Buckel. Es war die letzte Abfahrt, nachdem die Skilifte in St. Anton geschlossen hatten. Nadine Thaler aus Oberdrauburg stand heuer auch am Vallugagrat. Die Oberdrauburgerin studiert Lehramt und verbrachte die abgelaufene Wintersaison als Skilehrerin der Ski Austria Academy in Nordtirol.