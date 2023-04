Wenn Jugendliche und Spar-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bad St. Leonhard bis Kötschach-Mauthen gemeinsame Sache machen, dann ist Spar Coffee to help-Tag: Kürzlich schenkten sie den Kundinnen und Kunden landauf, landab Regio-Kaffee ein, kredenzten ihnen Kuchen von ÖLZ und baten um Spenden für Menschen in seelischer Not in der jeweiligen Region.

Was die Mädchen und Buben, die auch bei der achten Auflage dieser Charity-Aktion von Spar und youngCaritas mit Kunden ungezwungen ins Gespräch kamen, zu solidarischem Handeln antreibt? „Auch uns Jugendliche lässt es nicht kalt, wenn sich Menschen mitten unter uns in ausweglos scheinenden Lebenssituationen befinden“, hieß es vielfach. Die Schülerinnen des Borg Hermagor, Alina Drescher und Réka Darányi, waren etwa im Spar-Supermarkt Hermagor in der Bahnhofstraße im Einsatz. Die Schüler Cristina Mosser, Simon Briggl und Angelique Konrad waren im Eurospar in Spittal im Einsatz.



Schenkten im Eurospar Spittal Spenden Kaffee aus: die Schülerinnen der Polytechnischen Schule Cristina Mosser, Simon Briggl und Angelique Konrad mit Marktleiterin Christine Maurer © Caritas

Hilfe für Menschen in seelischer Not

Paul Bacher, Geschäftsführer für Spar Kärnten und Osttirol, und Caritasdirektor Ernst Sandriesser danken allen Beteiligten dieser Hilfsaktion aus ganzem Herzen: den mehr als 200 Jugendlichen im ganzen Land, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Spar, der youngCaritas und natürlich den Kundinnen und Kunden, die zugunsten von Menschen in Krisen in Kärnten gespendet haben. Aufgrund ihrer Großzügigkeit können die Mitarbeiter in den sechs Kärntner Caritas-Lebensberatungsstellen vielen Menschen in psychischer Not mit Beratung und einem offenen Ohr helfend zur Seite stehen.