Mit Heidrun Konrad ist eine umtriebige Oberkärntner Persönlichkeit in ihrem 80. Lebensjahr verstorben. Sie war Gründungsmitglied des Soroptimist International Clubs Spittal-Millstätter See, der sich 1985 formierte. Die international tätige Serviceclub-Organisation würdigt Konrad als Soroptimistin, die schon in jungen Jahren sich zum Ziel setzte, die Lebensbedingungen von Mädchen und Frauen zu verbessern. Ihre Spuren hinterließ sie dabei in Kärnten, Österreich und darüber hinaus.