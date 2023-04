Nach umfangreichen Erhebungen durch Beamte der Polizeiinspektion Paternion konnten am 29. März zwei Einbruchsdiebstähle geklärt werden. Ein 28-jähriger Mann aus Spittal konnte ausgeforscht werden, welcher im November 2022 und im Jänner 2023 im Gemeindegebiet von Paternion, in zwei Pkw eingebrochen und daraus jeweils eine Kreditkarte gestohlen hatte. Anschließend führte er Bankomatbehebungen in der Höhe von mehreren Hundert Euro durch. Am 24. April um 15.30 Uhr wurde der Beschuldigte aufgrund eines Festnahmeauftrages der Staatsanwaltschaft Klagenfurt von Polizisten festgenommen und in Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.