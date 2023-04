Wer derzeit mit dem Fahrrad rund um den Millstätter See fahren will, kommt nicht weit. Zwischen Schloßvilla und Laggerhof ist der Radweg am Südufer gesperrt. Statt wie zuvor bis 16. April angekündigt, dauert die Sperre jetzt mindestens noch bis 30. April. "Grund dafür sind Holzschlägerungen, die von den Bundesforsten sowie anderen Grundbesitzern dringend durchgeführt werden müssen", heißt es von Maria Aichholzer von der LAG (Lokale Aktionsgruppe) Nockregion. Dabei geht es auch um den Abtransport von Käferholz.