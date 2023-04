Mit ihm verstummt eine der großen Stimmen des Männergesangsvereins Almrose. "In tiefer Trauer und schweren Herzens müssen wir bekannt geben, dass unser Ehrenchorleiter und Sängerfreund Heinz Buchacher am 22. April friedlich entschlafen ist", schreibt der Männerchor aus Radenthein. Er übernahm 1983 die Leitung und habe den MGV Almrose mit seiner mittlerweile über 110-jährigen Geschichte zu neuen Höhen geführt. Schon in frühen Jahren sei es ihm gelungen, Jungsänger zu begeistern und alle mit neuer Literatur zu fordern.