Spektakuläre Tierrettung am Sonntag in Oberkärnten: Um 8.40 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Förolach und Hermagor alarmiert. Ein Kalb war aus unbekannter Ursache durch eine kleine Öffnung in die Güllegrube des Anwesens gefallen. Die alarmierten Feuerwehren Förolach und Hermagor, konnten gemeinsam mit den Besitzern und anwesenden Landwirten das Kalb unverletzt aus der engen Öffnung befreien.

© FF Hermagor

Am Samstag musste die Feuerwehr Hermagor zu einem Stall in Obervellach ausrücken. Die Feuerwehrleute bargen ein lebloses Pferd. Die Besitzer konnten mithilfe der Feuerwehr mit technischen Hilfsmitteln das leblose Tier aus dem Stall in das Freie befördern.