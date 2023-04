Jene Potenzialanalyse über die Belebung des Bahnverkehrs im Mölltal, die Ende Jänner den verantwortlichen Landespolitikern in Klagenfurt vorgestellt wurde, war am Freitag Thema bei einem Diskussionsabend in Obervellach. An die 120 Interessierte waren der Einladung des Vereins der Freunde der Bahnhofshaltestelle Oberfalkenstein gefolgt, unter ihnen auch Landesrätin Sara Schar (SPÖ), der stellvertretende Bezirkshauptmann Markus Lerch, Bürgermeister Arnold Klammer (SPÖ)und die Spittaler Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger (SPÖ).

Verkehrsexperte Walter Brenner kam zum Schluss, dass die Variante einer attraktiven S-Bahn-Station Markt-Obervellach mit Liftanbindung die umweltschonendste Lösung sei, die auch touristisch sehr gut verwertbar ist.