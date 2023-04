Unter dem Alarmstichwort B5 wurden am Freitag, dem 21. April um 6:32 Uhr die Feuerwehren Millstatt, Obermillstatt, Lammersdorf, Laubendorf, Seeboden und Spittal mittels Sirenenalarm alamiert. In Obermillstatt stand ein Wohnhaus in Flammen. Unverzüglich rückten alle Feuerwehren zum Einsatzort aus. Die massive Rauchentwicklung konnte bereits auf der Anfahrt wahrgenommen werden.