Bei einem Brand Freitagfrüh in Obermillstatt ist eine Person verstorben, wie die Polizei gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt. Um 6.32 Uhr wurden die Feuerwehren Millstatt, Obermillstatt, Lammersdorf, Laubendorf, Seeboden und Spittal mittels Sirenenalarm alarmiert. In Obermillstatt stand ein Wohnhaus in Flammen. Die massive Rauchentwicklung konnte bereits auf der Anfahrt wahrgenommen werden.

Der Brand konnte mit einem umfassenden Löschangriff mit mehreren Trupps unter schwerem Atemschutz unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt standen 14 Fahrzeuge der Feuerwehren aus den Abschnitten Millstatt-Radenthein und Spittal-Lurnfeld mit 75 Mann im Einsatz. Im Haus wurde schließlich eine Leiche gefunden.

Mit schwerem Atemschutzgerät standen die Feuerwehrleute im Einsatz © FF Millstatt

Weiteres waren das Rote Kreuz und First Responder mit insgesamt neun Personen sowie die Polizei vor Ort. Der Einsatz ist für die Feuerwehren beendet. Die örtlich zuständige Feuerwehr stellt derzeit noch eine Brandwache am Einsatzort.