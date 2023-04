Die Tour of Austria verläuft vom 2. bis 6. Juli 2023 über fünf Etappen. Die Glockneretappe am 4. Juli von Sillian in Osttirol nach Salzburg wurde am Donnerstag vorgestellt. Nach dem Start in Sillian um 11 Uhr am Marktplatz geht es durch das Pustertal hinunter nach Lienz, wo die erste Sprintwertung des Tages auf die Radprofis wartet. Am Iselsberg wird zum ersten Mal um Bergpunkte gefahren, ehe vor dem Anstieg auf den Großglockner über Heiligenblut in Mörtschach die zweite Sprintwertung ausgetragen wird.

Bei der Etappenpräsentation in Salzburg mit dabei waren auch zwei Vertreter aus Osttirol, nämlich Tourismus-Obmann Franz Theurl und Franz Schneider, Bürgermeister aus Sillian.

Ein neuer Bergabschnitt feiert Tour-Premiere

Danach geht es für die Radprofis auf das "Dach der Tour" zur HC-Bergwertung am Hochtor auf 2504 Metern Seehöhe, gefolgt vom Fuschertörl (2428 m). Nach der rasanten Abfahrt Richtung Etappenziel kommt es nach der Sprintwertung in Schwarzach kurz vor dem Ziel in St. Johann noch zu einem neuen Etappenabschnitt. Unmittelbar nach Schwarzach folgt nämlich ein zackiger Anstieg mit rund 1,5 Kilometern Länge und zwölf Prozent Steigung.

Danach haben die Fahrer nur noch vier Kilometer bis St. Johann, wo der drei Kilometer lange Schlussanstieg ins Ziel nach Alpendorf wartet. "Der neue Berg kurz vor dem Ziel auf der alten St. Veiter Landesstraße ist erstmals im Rundfahrts-Streckenplan. Dort kommt es sicher zu vielen Attacken und wir hoffen auf viele Zuschauer", freut sich der Salzburger Etappen-Koordinator Peter Stanković. Der Zieleinlauf am Fuße des St. Johanner "Geisterberges" wird gegen 14:45 Uhr erwartet.