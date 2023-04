Donnerstagnachmittag gegen 14.25 Uhr waren ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau und sein Kollege damit beschäftigt, in Winklern im Bezirk Spittal/Drau ein Gerüst an einem Wohnhaus aufzustellen. Als die beiden Männer dabei waren, das letzte Bodenbrett am Ende des Gerüstes und in etwa zwei Meter Höhe einzuhängen, kam es zum folgenschweren Unfall.

Der 32-Jährige stieg mit einem Fuß auf einen etwa 38 Zentimeter über dem Boden angebrachten Metallhaken, um die Schalttafel leichter zu greifen. Dabei rutschte er aber ab und stieß, bevor er auf dem Boden aufkam, mit dem Unterleib gegen den Haken. Dadurch verletzte er sich unbestimmten Grades. Er wurde von anwesenden Personen erstversorgt und mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 7 in das BKH Lienz geflogen.