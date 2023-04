Hans-Georg Schrattenecker ist sauer. Er lebt in Salzburg und seine Lebensgefährtin ist Kärntnerin. Er pendelt für seine Liebe von der Mozartstadt regelmäßig nach Spittal. Weil er ein Jahresticket für das Bundesland Salzburg hat, war die Reise bis dato billig. Schrattenecker musste nur für die Strecke von Bad Gastein nach Spittal bezahlen. 6,40 Euro kostet eine einfache Fahrt mit der Senioren-Vorteilscard am Schalter. Man sitzt auf dieser Strecke normalerweise 36 Minuten im Zug. Doch seit der Tunnel saniert wird, muss man mit einer deutlich längeren Fahrzeit rechen, nämlich zwei Stunden und 40 Minuten. Und man muss auch tiefer in die Geldbörse greifen: