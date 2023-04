Große Verunsicherung herrscht bei Oberkärntner Bäuerinnen und Bauern in Hinblick auf die kommende Almsaison, insbesondere was das Auftreiben von Schafen betrifft. Zu oft hatten sich voriges Jahr Wölfe an den Herden gütlich getan, fast wie am Buffet. Bei Betroffenen sitzt der Schock tief, ebenso die Bilder von halb zerfressenen Schafen, die teils mit klaffenden Wunden noch lebten. Sie haben sich tief ins Gedächtnis eingebrannt.