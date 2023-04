Am vergangenen Montag gegen 8 Uhr wurde ein Mann (71) aus dem Bezirk Spittal/Drau von bisher unbekannten Tätern auf einer Social-Media-Plattform kontaktiert. Sie boten ihm an – da sich ihre Familie für längere Zeit in Südafrika aufhält – die kostenlose Benützung sowie in weiterer Folge die Schenkung ihres in Frankreich befindlichen Wohnmobils.

Der 71-Jährige bezahlte für das angeblich in einer Kfz-Werkstätte in Frankreich abgestellte Wohnmobil Reparaturkosten in der Höhe von mehreren Tausend Euro an die angebliche Werkstätte. Die Begleichung weiterer Kosten lehnte der Mann ab und erstattete die Anzeige.