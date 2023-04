Mit neu interpretierten Klassikern bekannter Komponisten bereiteten Christa und Gerald Schönfeldinger dem Publikum auf ihrer Glasharmonika und dem Verrophon im Schloss Porcia in Spittal einen besonderen Abend. Denn die Glasharmonika ist ein selten zu hörendes Instrument, das ob seines Klangs allerdings auch als eines der faszinierendsten in der Musikgeschichte gilt.

Die Schönfeldingers sind Meister auf diesem Instrument. Veranstaltet wurde das Konzert im Rahmen von Porcia Klassik unter der Leitung von Hans Brunner auf Einladung der Stadtgemeinde Spittal an der Drau. Die nächsten Kulturveranstaltungen in der Stadt Spittal: Am Dienstag, 25. April, liest Stefan Maiwald um 19.30 Uhr im Ortenburgerkeller aus seinem Bestseller "Meine Bar in Italien". Am 27. April präsentieren Reinhardt Winter, Youcef Brahimi und Anton Pyvovarov ebenfalls um 19.30 Uhr im Ortenburgerkeller Lieder, Texte und Musik zum Thema Heimat unter dem Titel "Nur wer die Sehnsucht kennt."