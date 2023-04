Mit einer geladenen Schreckschusspistole bedrohte am Dienstag gegen Mittag ein 14-jähriger Schüler aus Oberkärnten zwei Mitschüler (14 und 15 Jahre alt) auf offener Straße in Spittal an Drau. Dem 15-Jährigen hielt der Bursche die Pistole sogar an die Schläfe und bedrohte ihn mit dem Umbringen. Beide Opfer konnten flüchten, auf der gegenüberliegenden Straßenseite stiegen sie in einen öffentlichen Bus.

Auch der 14-jährige Tatverdächtige flüchtete. Er konnte kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes von der Polizei angetroffen werden. Die Waffe, die er in der Hosentasche hatte, wurde ihm abgenommen. Der Jugendliche wurde festgenommen, er hatte sechs weitere Patronen bei sich. Bei seiner Einvernahme gab er an, er habe niemanden bedroht. Die Waffe habe er im Wald gefunden und mitgeführt, weil er "cool" sein wollte.

"Der 14-Jährige wird auf freiem Fuße der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen", so die Polizei.