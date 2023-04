Gleich zwei Großprojekte sind es in Rangersdorf, für die im Herbst der Baustart erfolgen soll. Bereits genehmigt ist das Kleinwasserkraftwerk am Lamnitzbach, vor der Einreichphase steht hingegen das Umspannwerk südlich der Ortschaft Lamnitz. "Das Kraftwerk steht in keinem Zusammenhang mit unserem Projekt, dessen Errichtung die Versorgungssicherheit mit Strom im oberen Mölltal auch in Zukunft gewährleistet", sagt Michael Marketz, Geschäftsführer der KNG-Kärnten Netz GmbH. Pläne für die 15-Millionen-Euro-Investition habe es schon länger gegeben, nun sei der ideale Platz gefunden worden.