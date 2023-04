Dienstag kurz vor 9 Uhr waren mehrere Forstarbeiter in einem Wald bei Weneberg in der Gemeinde Irschen im Bezirk Spittal an der Drau beschäftigt. Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Spittal an der Drau entastete mit seiner Motorsäge einen Baum und schnitt sich aus unbekannter Ursache ins Bein.

Trotz Schnittschutzhose wurde er dabei schwer verletzt. Die stark blutende Wunde wurde von seinem Chef mit einem Druckverband erstversorgt. Danach musste der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 7 in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen werden.