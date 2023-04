Wie unkompliziert Helfen sein kann, beweist Österreichs größter Kaffeetreff: An rund 100 Schauplätzen werden am Freitag, 21. April 2023, in Kärnten und Osttirol Schülerinnen und Schüler aus der Region und Freiwillige der youngCaritas gemeinsam mit SPAR-Mitarbeitern köstlichen Kaffee und Kuchen von ÖLZ gegen freiwillige Spenden kredenzen und dabei Geld für Menschen sammeln, die in der jeweiligen Region Unterstützung brauchen. Paul Bacher, Geschäftsführer von SPAR Kärnten und Osttirol, freut sich schon auf diese munter machende Charity-Aktion, die heuer ins achte Jahr geht. "Wir gestalten und prägen die Gesellschaft gerne mit. Der SPAR Coffee to help-Tag ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man bei einer Tasse REGIO-Kaffee mit den Kundinnen und Kunden ins Gespräch kommen und gemeinsam Gutes tun kann."

Hoffen auf Unterstützung

Beim Reden kommen die Leute zusammen, beim "SPAR Coffee to help-Tag" erfahrungsgemäß auch viele Spenden. Genau gesagt 32.417,89 Euro bei der Aktion im Vorjahr. Ramona Janesch von der youngCaritas und Caritasdirektor Ernst Sandriesser bitten auch heuer um großzügige Unterstützung, denn: "Die Not steigt. Psychische Belastungen haben nicht zuletzt als Folge der extremen Teuerungen massiv zugenommen. Existenzängste bereiten Erwachsenen als auch Jugendlichen große Sorgen. Langfristige und nachhaltige Hilfe in unseren regionalen Beratungsstellen können wir nur mit Spenden aufrechterhalten", so Sandriesser. Bacher und er danken schon vorab allen, die den SPAR Coffee to help-Tag unterstützen und ermöglichen.