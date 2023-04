Vergangene Woche ging im Absolut Park in Flachau die viertägige Future-Queens-Session in Szene. Gemeinsam mit Red Bull hat Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser elf talentierte Mädels aus aller Welt dazu eingeladen. „Wir hatten zwar etwas Wetterpech, aber im Großen und Ganzen war es genial. Von Rails über Kicker bis hin zu Filmaufnahmen war alles dabei. Die Jüngste war erst zwölf Jahre und sie wollten total viel wissen. Es war cool zu sehen, was für eine Community entstanden ist und wie sie sich gegenseitig unterstützt haben. Es sind neue Freundschaften entstanden und ich hoffe, sie konnten sich für ihre weitere Karriere einige Dinge mitnehmen“, so die Kärntnerin, die in ihrer Rolle aufgeblüht ist.